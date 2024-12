Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einruch in Firma und Rohbau; Geldbörse aus Fahrzeug gestohlen; Brand

Eningen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen am Knoten Südbahnhof ereignet hat. Ein 28-Jähriger war gegen 8.35 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der B312 vom Scheibengipfeltunnel herkommend in Richtung Reutlingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass an der Einmündung zur B464 eine 56-Jährige mit ihrem Smart forfour an der roten Ampel anhalten und warten musste. Er reagierte zu spät und krachte mit Wucht ins Heck des Smart. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. (cw)

Rottenburg (TÜ): Einbruch in Firma

In eine Firma in der Etzwiesenstraße in Hailfingen ist in der Zeit zwischen Mittwoch, 17.15 Uhr, und Donnerstag, kurz nach sechs Uhr, eingebrochen worden. Der Täter schlug eine Scheibe des Gebäudes ein und gelangte so ins Innere. Dort entwendete er nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere hundert Kilogramm Metallstangen. Zu Abtransport des Diebesguts dürfte der Kriminelle ein Fahrzeug benutzt haben. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt. (mr)

Tübingen (TÜ): Baumaschinen gestohlen

Ein Unbekannter ist von Mittwoch auf Donnerstag in einen Rohbau in der Frischlinstraße eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und sieben Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude in entwendete daraus mehrere Baumaschinen im Wert von nach ersten Erkenntnissen mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (rd)

Mössingen (TÜ): Fußgängerin angefahren

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Breitestraße in Belsen ist eine Fußgängerin leicht verletzt worden. Kurz nach 7.30 Uhr befuhr eine 36-Jährige mit einem Kia Sorento die Breitestraße und bog nach der Kreuzung zur Goethestraße rechts auf den dortigen Parkplatzbereich ab. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah die Fahrerin hierbei eine 29 Jahre alte Fußgängerin, die ihr auf dem Gehweg entgegenkam und zu den Parkplätzen lief. Die Frau wurde mit der Fahrzeugfront erfasst und infolgedessen zu Boden geschleudert. Ein Rettungswagen brachte die 29-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand nur geringer Sachschaden. (gj)

Balingen (ZAK): Geldbeutel aus Fahrzeug gestohlen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Balingen seit Donnerstagvormittag gegen einen Unbekannten, der in der Neue Straße zwei Geldbeutel aus einem Fahrzeug gestohlen hat. Zwei städtische Mitarbeiterinnen waren gegen 10.30 Uhr mit Baumpflegearbeiten beschäftigt. Als sie dabei ihr Fahrzeug in der Neue Straße im Bereich des Zollernschlosses für kurze Zeit unverschlossen abstellten, entwendete der Unbekannte aus ihren darin befindlichen Geldbeuteln unerkannt Bankkarten sowie Bargeld. Nachdem die Geschädigten die zurückgelassenen Geldbörsen gefunden hatten, erstatteten sie Anzeige. Zeugen, die zu dieser Zeit verdächtige Personen bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Neue Straße beim Zollernschloss gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0 zu melden. (rd)

Hechingen (ZAK): Thuja und Reifen in Brand geraten

Zum Brand eines Thuja-Baumes und eines Reifenstapels sind die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag in die Joseph-Wolf-Straße im Stadtteil Stetten ausgerückt. Kurz nach 14 Uhr war dort zunächst der Brand einer Hecke gemeldet worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass zunächst ein mehrere Meter hoher Thuja-Baum in Brand geraten war und das Feuer dann auf einen Reifenstapel übergegriffen hatte. Durch das beherzte Eingreifen eines Zeugen, der mit einem Pulverlöscher sofort mit der ersten Brandbekämpfung begonnen hatte, konnten die Flammen eingedämmt werden, die von der Feuerwehr nachfolgend vollständig gelöscht wurden. Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Hechingen deuten möglicherweise auf unachtsam entsorgte Asche eines Holzofens als Brandursache hin. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

