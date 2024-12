Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw-Räder gestohlen, Schadensträchtige Verkehrsunfälle; In Wohnung eingebrochen; Nach Betrug noch Restaurant-Mitarbeiter verletzt

Reutlingen (ots)

Pkw aufgebockt und Räder gestohlen

Auf einem Parkplatz in der Rommelsbacher Straße hat sich ein Unbekannter an einem abgestellten Pkw zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 8.45 Uhr, entwendete der Täter an dem Audi-Neufahrzeug alle vier Kompletträder im Wert von mehreren tausend Euro. Der Wagen war von dem Kriminellen hierzu aufgebockt worden. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (mr)

Reutlingen (RT): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeivier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag an der Einmündung von der B28 kommend auf die Halskestraße ereignet hat. Ein 60-Jähriger befuhr gegen 11.45 Uhr mit einem Lkw die Abfahrt der Bundesstraße in Richtung Halskestraße. Um einen Zusammenstoß mit einem rötlichen Pkw zu vermeiden, der den Einmündungsbereich der Halskestraße in Richtung Scheibengipfeltunnel wohl bei Rot zeigender Ampel passierte, musste er stark bremsen. Eine hinter dem Lkw fahrende 25-Jährige fuhr daraufhin mit ihrem VW Tiguan auf den Laster auf. Mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen, an dem die Airbags ausgelöst hatten, war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.500 Euro geschätzt. Der unbekannte Lenker des rötlichen Pkw war ohne anzuhalten in Richtung Scheibengipfeltunnel weitergefahren. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07121/942-3333. (rd)

Esslingen (ES): Wohnung heimgesucht

Eine Wohnung in der Heilbronner Straße ist am helllichten Dienstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 13.25 Uhr und 15 Uhr drang der Täter in die Räume ein und suchte in ihnen nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete er unter anderem Schmuck. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (mr)

Esslingen (ES): Nach Betrug noch Restaurant-Mitarbeiter verletzt

Wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Betruges ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Dienstagabend gegen vier Jugendliche. Diese besuchten gegen 21 Uhr ein Restaurant in der Straße Oberer Metzgerbach, wo sie Speisen und Getränke im mittleren, zweistelligen Euro-Bereich verzehrten. Anschließend sollen die vier Gäste das Lokal fluchtartig ohne Bezahlung der Rechnung verlassen haben. Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Gastronomiebetriebes konnte den Flüchtenden hinterherrennen und einen davon festhalten. Der 14 Jahre alte Tatverdächtige soll daraufhin auf den 39-jährigen Restaurant-Mitarbeiter eingeschlagen und ihm einen heftigen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten, verständigten daraufhin die Polizei. Der 14-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Eltern übergeben. Eine ärztliche Versorgung des Geschädigten vor Ort war nicht notwendig. Die Ermittlungen zu den weiteren, noch unbekannten Tatverdächtigen dauern an. (gj)

Esslingen (ES): Zu schnell unterwegs und mit Gegenverkehr kollidiert

Zwei leicht verletzte Pkw-Lenker sowie Sachschaden in einer Gesamthöhe von 17.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles am späten Dienstagabend auf der L1150. Dort war kurz vor Mitternacht eine 24-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem VW Fox unterwegs von Aichwald in Richtung Esslingen. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ihr Pkw, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter, den ein 56-Jähriger lenkte. Dieser konnte trotz eines Ausweichversuchs die Kollision nicht mehr verhindern. Im weiteren Verlauf krachte der Sprinter auch noch gegen die am rechten Fahrbahnrand verlaufenden Leitplanken. Durch den Zusammenprall der Fahrzeuge wurden die beiden Fahrer leicht verletzt, wobei lediglich die 24-Jährige durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschlepper abtransportiert. Zur Absicherung der Unfallstelle war auch die Straßenmeisterei im Einsatz. (gj)

Dotternhausen (ZAK): Nach schadensträchtigem Verkehrsunfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Balingen sucht Zeugen zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag auf der B 27. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war gegen 17.50 Uhr ein noch unbekannter Lenker eines wohl dunkelfarbenen SUV von Erzingen herkommend in Richtung Dotternhausen unterwegs. Dabei geriet er mit seinem Wagen aufgrund unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Audi TT eines 40-Jährigen. In der Folge geriet der unbekannte SUV ins Schlingern und stieß noch mit einem dem Audi nachfolgenden Volvo V60 einer 55 Jahre alten Frau zusammen. Nach den Kollisionen flüchtete der Unfallverursacher und hinterließ an den beiden anderen Autos einen Schaden in Höhe von insgesamt schätzungsweise 40.000 Euro. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den gesuchten SUV bzw. dessen Lenker geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (mr)

