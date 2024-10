Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gewalt bei Fahrscheinkontrolle - Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Am Dienstagabend zeigte ein 23-Jähriger in einer S-Bahn der Linie S5 ein ungültiges Deutschlandticket vor und griff anschließend den Prüfdienst an.

Der Tatverdächtige nutzte am 07.10.2024 um 20:45 Uhr eine S-Bahn der Linie S5 auf der Strecke Stuttgart Nordbahnhof nach Stuttgart Hauptbahnhof. Im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle soll der italienische Staatsangehörige ein Deutschlandticket vorgezeigt haben, welches nicht auf seine Personalien ausgestellt war. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchte der Tatverdächtige beim Halt der S-Bahn am Hauptbahnhof Stuttgart sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen, woran ihn ein Mitarbeiter des Prüfdienst gehindert haben soll. Anschließend soll es zu wechselseitigen Schlägen zwischen dem Tatverdächtigen und dem Mitarbeiter des Prüfdienstes gekommen sein. Eine Streife der Bundespolizei nahm den Sachverhalt vor Ort auf und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges, der Körperverletzung und der falschen Verdächtigung ein. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711 / 87035-0 mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen

