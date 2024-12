POL-RT: Auseinandersetzung; Gewahrsam; Verkehrsunfälle, Räuberischer Diebstahl; Schockanruf; Diebstahl aus Pkw; Rettungseinsatz

Polizeipräsidium Reutlingen

Reutlingen (ots)

Pkw verkauft und zugeschlagen

Ein 23 Jahre alter Mann ist am Montagabend gegen 21 Uhr bei einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in der Württemberger Straße in Rommelsbach leicht verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte im Vorfeld von einem 22-Jährigen einen Pkw gekauft, bei dem im Nachhinein einige Mängel zum Vorschein kamen. Um den Kauf rückgängig zu machen, kontaktierte der Mann den Verkäufer und vereinbarte mit diesem ein Treffen. Statt der Rückerstattung des Kaufpreises schlugen jedoch der Autoverkäufer samt seinen beiden Begleitern auf den Geschädigten ein und flüchteten anschließend. Eine sofortige Fahndung nach den Schlägern verlief ergebnislos. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (gj)

Reutlingen (RT): Betrunkener versucht Kinder zu umarmen

Ganz erheblich alkoholisiert war ein 32-Jähriger, der am Montagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, an der Bushaltestelle in der Gartenstraße aufgefallen ist. Der Mann war zuvor vom Sicherheitspersonal aus dem Bus verwiesen worden, weil er keinen Fahrschein hatte. An der Haltestelle versuchte er dann offenbar dort wartende Kinder zu umarmen. Zu Straftaten kam es dabei nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Der psychisch auffällige Mann wurde noch vor Ort in Gewahrsam genommen und nachfolgend in einer Fachklinik aufgenommen. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (cw)

Weilheim/Teck (ES): Von der Fahrbahn abgekommen und schwerverletzt

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagmittag auf der K1252 ereignet hat. Der 23-jährige Fahrer eines VW Polo befuhr kurz nach zwölf Uhr die Kreisstraße von Nabern in Richtung Weilheim. Aus noch ungeklärter Ursache kam sein Wagen alleinbeteiligt kurz vor der Einmündung Egelsberg nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Grünstreifen. Der Fahrzeuglenker verletzte sich hierbei schwer und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An seinem Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Auch die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 21 Kräften vor Ort im Einsatz. (gj)

Nürtingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Leicht verletzt wurde eine 37-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen an der Einmündung der Hochwiesenstraße in die Stuttgarter Straße (B313) ereignet hat. Ein 67-Jähriger war gegen 8.45 Uhr mit seinem Transporter Peugeot auf der Hochwiesenstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Wendlingen einbiegen. Dabei übersah er, dass die vorausfahrende 37-Jährige mit ihrem Fiat Panda verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Er reagierte zu spät und krachte mit seinem Transporter ins Heck des Fiat. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt knapp 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Lenningen (ES): Geld gestohlen

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen einen 24-Jährigen, der am späten Montagabend in einer Unterkunft in der Höllochstraße einem dortigen Bewohner Bargeld gestohlen haben soll. Der spätere Tatverdächtige und ein Begleiter befanden sich gegen 22.45 Uhr zunächst berechtigt, jedoch unbeaufsichtigt im Zimmer ihres Bekannten, einem 23 Jahre alten Mann. Als dieser kurze Zeit später in sein Zimmer zurückkam, konnte er sein Geld in Höhe von mehreren hundert Euro nicht mehr auffinden und sprach den 24-jährigen Besucher darauf an. In der Folge gerieten die beiden Männer in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf der Geschädigte von dem 24-Jährigen gewürgt und bedroht wurde. Nachdem der Tatverdächtige und sein Begleiter sich in Richtung Bahnhof entfernt hatten, wurden diese dort durch die verständigte Streifenwagenbesatzung angetroffen. Bei der anschließenden Durchsuchung des 24-Jährigen Mannes konnten die Beamten das Geld nicht mehr auffinden. (gj)

Plochingen (ES): Mit Verkehrszeichen und Zaun kollidiert

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Montagabend erlitten. Ein 84-Jähriger befuhr gegen 21.45 Uhr mit einem Audi A1 die Schorndorfer Straße in Richtung Ortsmitte. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve geriet er aus noch unbekannter Ursache zunächst nach rechts gegen den Bordstein sowie auf die erhöhte Grünstreifenbegrenzung. Hierdurch wurde sein Wagen leicht angehoben, prallte frontal gegen ein Verkehrszeichen und im Anschluss gegen einen angrenzenden Gartenzaun. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Abklärung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. An seinem Audi entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. Der weitere Schaden am Verkehrszeichen und am Zaun wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (gj)

Neuhausen / Fildern (ES): Von der Straße abgekommen

Ein Verkehrsunfall hat am Montagabend zu einem Feuerwehreinsatz auf der L1204 bei der Anschlussstelle der A8 geführt. Ein 48-Jähriger befuhr gegen 23.50 Uhr mit einem Audi A3 die Landesstraße, als er im Bereich der Anschlussstelle der A8 in Richtung Karlsruhe mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam, auf eine Verkehrsinsel fuhr und einen dortigen Ampelmast touchierte. Dabei riss offenbar die Ölwanne des Audi auf, sodass aufgrund auslaufender Betriebsmittel die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausrückte. Der Pkw musste anschließend abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. (rd)

Köngen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagmittag in Köngen. Kurz vor 13.30 Uhr war ein 29 Jahre alter Mann mit einem VW Polo auf der Christian-Eisele-Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Radfahrer im Alter von 48 Jahren, der den Rad- und Fußweg von Wendlingen herkommend befuhr. Der Mann stürzte in der Folge zu Boden. Mit ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit mehreren hundert Euro an. (mr)

Filderstadt (ES): Um fünfstelligen Bargeldbetrag betrogen (Zeugenaufruf/Warnhinweis)

Eine Frau aus Sielmingen ist am Montag von dreisten Kriminellen mit der Betrugsmasche des sogenannten Schockanrufs um einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag gebracht worden. Am Nachmittag erhielt die Geschädigte einen Telefonanruf, in dem sich eine Unbekannte als Rechtsanwältin ausgab und mitteilte, dass die Tochter der Sielmingerin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Verhinderung der drohenden Untersuchungshaft sei nun die Bezahlung einer Kaution in Höhe von mehreren zehntausend Euro erforderlich. Die in Sorge um ihr Kind versetzte Frau schenkte dem Glauben und übergab im Laufe des Nachmittags das Geld an ihrer Wohnanschrift an einen Komplizen der Anruferin. Wenig später flog der Betrug auf. Der Abholer ist von großer, kräftiger Statur und dunkelhaarig. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Zeugen, denen die Person am Montagnachmittag in Sielmingen aufgefallen ist oder die in diesem Zusammenhang sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. Die Polizei warnt außerdem: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (mr)

Nürtingen (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall mit Personenschaden ist es am Montagnachmittag in der Oberboihinger Straße gekommen. Gegen 17.30 Uhr war dort ein 25-jähriger VW Polo-Lenker in Richtung Zizishausen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Bismarckstraße bemerkte er offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender 19-Jähriger seinen Ford Fiesta verkehrsbedingt bis zum Stillstand abgebremst hatte und fuhr auf diesen auf. Der 19-Jährige sowie seine 54 Jahre alte Beifahrerin erlitten dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Vom Rettungsdienst wurden sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Autos beträgt jeweils schätzungsweise 1.000 Euro. (mr)

Nürtingen (ES): Auto angegangen

Ein in der Straße Grubwasen in Oberensingen geparkter Pkw ist am frühen Montagmorgen von mehreren Kriminellen angegangen worden. Gegen 4.40 Uhr verschafften sie sich Zugriff auf den Innenraum des Wagens und entwendeten daraus nach derzeitigem Kenntnisstand etwas Bargeld. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag mit seinem Wagen von der B 27 abgekommen. Der 27-jährige VW Passat-Lenker war gegen 17.20 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Kirchentellinsfurt geriet er aus unbekannter Ursache zu weit nach rechts in den Grünstreifen und fuhr hinter den Leitplanken circa 200 Meter weit, ehe das Fahrzeug in einem Gitterzaun stecken blieb. Verletzt wurde der 27-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der VW musste abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf etwa 9.000 Euro belaufen. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag auf der B 27 in Richtung Tübingen verletzt worden. Kurz nach 17.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger VW-Lenker auf der Rechtsabbiegerspur zur L 385 nach Mössingen im stockenden Verkehr auf den Skoda einer 29 Jahre alten Frau auf. Beim Unfall zogen sich beide Personen ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Eine Hinzuziehung des Rettungsdienstes war nicht notwendig. Der Blechschaden an den Autos beträgt in Summe etwa 5.000 Euro. (mr)

Albstadt (ZAK): Unter Alkoholeinfluss Unfallflucht begangen

Das Polizeirevier Albstadt ermittelt seit Montagnachmittag gleich wegen mehrerer Verkehrsstraftaten gegen einen 67 Jahre alten Mann. Dieser befuhr gegen 17.20 Uhr mit seinem Yamaha Motorrad trotz des aktuell bestehenden Baustellendurchfahrtsverbots die K7153 von Ebingen in Richtung Margrethausen. Auf Höhe des Badkaps streifte er aus noch ungeklärter Ursache den Hyundai Ioniq eines 49-Jährigen, der seinerseits in Richtung Margrethausen unterwegs war. Durch den Streifvorganges kam der Kradlenker zu Fall. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ließ er sein Zweirad liegen und flüchtete im Anschluss zu Fuß von der Unfallstelle. Sofortige Ermittlungen führten die Polizeibeamten kurze Zeit später in das nahegelegene Freizeitbad, wo der 67-Jährige unverletzt im Saunabereich angetroffen werden konnte. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei ihm jedoch deutliche Anzeichen auf einem vorausgegangenen Alkoholkonsum fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Der 67-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und auch sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt. An seinem Motorrad und am beschädigten Pkw war ein Schaden von circa 2.000 Euro entstanden. (gj)

Albstadt (ZAK): Glühendes Abgasrohr löst Rettungseinsatz aus

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Montagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, in die Eichenstraße nach Truchtelfingen ausgerückt. Dort waren an einer Pelletheizung extrem hohe Temperaturen entstanden und das Abgasrohr begann zu glühen. Durch die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort kam, wurden Temperaturwerte von zeitweise über 200 Grad gemessen. Der ebenfalls alarmierte Schornsteinfeger stellte einen technischen Defekt an der Anlage fest, von dem keine weitere Gefahr ausging. (gj).

