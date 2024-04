Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer Kinderrutsche

Thalfang (ots)

Im Verlauf des 09.04.2024 wurde in der Hauptstraße in Thalfang eine neue Kinderrutsche der Marke AIYAPLAY durch bisher unbekannte Täter entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Morbach unter der Telefonnummer 06533-93740 in Verbindung zu setzen.

