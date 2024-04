Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gesucht wird heller Pkw-Kombi mit Bernkastel-Kues-Kennzeichen, welcher auf der Fahrerseite stark beschädigt wurde.

Idar-Oberstein (ots)

Am 09.04.2024, um 17.45 Uhr, wurde in der Jenaer Straße in Idar-Oberstein ein geparkter Opel Astra von einem vorbeifahrenden Pkw-Kombi mit BKS-Kennzeichen gestreift und stark beschädigt. Der auf der Fahrerseite erheblich beschädigte Kombi entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Fahrers. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.

