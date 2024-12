Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Riskante Fahrweise; Körperverletzungsdelikt; Pkw-Aufbruch; Einbrüche; Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte; Brand; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Bei Glatteis gestürzt

Eisglätte ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen im Haldenäckerweg ereignet hat. Gegen 4.50 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Roller den Haldenäckerweg in Richtung Auchertstraße. Beim Einfahren in den nachfolgenden Kreuzungsbereich kam er aufgrund von Glätte alleinbeteiligt zu Fall. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, weshalb er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. (gj)

Dettingen/Erms (RT): Riskante Fahrweise (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Metzingen sucht Zeugen zu einer riskanten Fahrt eines KTM-Lenkers am Sonntagabend in Dettingen. Der Zweirad-Fahrer überholte kurz nach 18.30 Uhr in der Karlstraße, unmittelbar vor der Kreuzung mit der Bahnhofstraße, trotz Gegenverkehrs einen Pkw, worauf eine Streifenwagenbesatzung die Sondersignale einschaltete, um den Lenker einer Kontrolle zu unterziehen. Dieser beschleunigte jedoch und fuhr trotz Einfahrtsverbots und Gegenverkehrs in die Bahnhofstraße ein. Im weiteren Verlauf flüchtete er unter Missachtung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit über die Metzinger sowie die Neuffener Straße in die Straße Am Hammerweg und von dort aus weiter durch die Brühlgasse, den Rosenweg sowie die Burgstraße zurück auf die Straße Am Hammerweg. Über den Heerweg und die Königsberger Straße gelangte der KTM-Lenker in die Kantstraße, wo er über einen Fußgängerweg in den Lindenweg davonfuhr. Auch auf Lautsprecherdurchsagen der Polizeibeamten hatte er zuvor nicht reagiert. An der Halteradresse konnte später der 17-jährige mutmaßliche Fahrer des Zweirads angetroffen werden. Der Jugendliche sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Zeugen oder Personen, die durch die Fahrweise möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/924-0 zu melden. (mr)

Engstingen (RT): Mit Messer verletzt

Unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung muss sich ein 33-Jähriger nach einem Vorfall verantworten, der sich am Sonntagabend auf einer privaten Feier in einer Engstinger Wohnung ereignet hat. Der Beschuldigte hatte sich dort mit weiteren Personen aufgehalten, wobei mutmaßlich auch Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert wurden. Gegen 19.30 Uhr soll der 33-Jährige in der Wohnung einen 41-Jährigen mit einem Messer verletzt und anschließend aus dem Haus geflüchtet sein. Während der alkoholisierte 41-Jährige zur Behandlung seiner oberflächlichen Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde, wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen eingeleitet, zu denen neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war. Im Verlauf der Fahndung konnte der deutlich alkoholisierte und mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehende Mann auf dem Dach eines Gebäudes lokalisiert werden. Vorsorglich wurde von der alarmierten Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 36 Feuerwehrleuten zum Einsatzort geeilt war, ein Sprungkissen aufgebaut. Letztendlich konnte der Mann von Polizeibeamten mittels Drehleiter und Rettungskorb der Feuerwehr vom Dach geholt werden. Der 33-Jährige, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und die eingesetzten Polizeibeamten beschimpfte und beleidigte, wurde in der Folge in eine Fachklinik eingeliefert. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Mit Roller aufgefahren

Leichtverletzt wurde ein 15-Jähriger, der am Sonntagabend in der Maillestraße mit seinem Roller auf einen Pkw aufgefahren ist. Der Jugendliche war gegen 20 Uhr mit seinem 125er Motorroller und einem 16 Jahre alten Sozius auf der Vogelsangbrücke unterwegs und bog nach rechts auf die Maillestraße ein. An der Stoppstelle machte er einen Schulterblick nach links und übersah dabei, dass ein vorausfahrender 41-Jähriger mit seinem Kia verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Der Rollerfahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, fuhr auf den Kia auf und stürzte. Während sein Sozius unverletzt blieb, erlitt der 15-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Pkw aufgebrochen

Ein in der Fleischmannstraße geparkter VW Polo ist mutmaßlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgebrochen worden. Zwischen 22 Uhr und 11.30 Uhr schlug ein Krimineller ein Scheibe am Auto ein und griff sich eine sichtbar im Auto abgelegte Tasche. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (cw)

Esslingen (ES): Bei Einbruch Bargeld entwendet

Eine Firma in der Talstraße ist in der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, zehn Uhr, ins Visier eines Einbrechers geraten. Der Täter verschaffte sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Gebäude und suchte anschließend im Inneren nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß der Unbekannte dabei auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Esslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Polizeibeamte angegriffen

Wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen Mann, der in der Nacht von Sonntag auf Montag in Gewahrsam genommen werden musste. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der 38-Jährige in Begleitung weiterer Personen in einer Gaststätte in der Olgastraße. Gegen 0.30 Uhr geriet die deutlich alkoholisierte Personengruppe mit den dortigen Angestellten in verbale Streitigkeiten. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte der Streit zunächst geschlichtet werden und das Service-Personal das Lokal schließen. Vor der Gaststätte verhielten sich die Personen zunehmend aggressiv, sodass ihnen durch die Beamten ein Platzverweis erteilt wurde. Der 38-Jährige weigerte sich in der Folge seine Personalien anzugeben und begann stattdessen mit seiner Jacke auf die Polizeibeamten einzuschlagen. Der Mann wurde daraufhin zu Boden gebracht und geschlossen, wogegen er sich heftig zur Wehr setzte. Er wurde im Anschluss zum Polizeirevier Esslingen verbracht und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (gj)

Plochingen (ES): Feuer in Altkleidercontainer gelegt

Zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung an einem Altkleidercontainer ist es am Sonntagabend in der Wilhelmstraße gekommen. Eine Anwohnerin stellte kurz vor 21 Uhr einen brennenden Altkleidercontainer auf dem angrenzenden Parkplatz fest und alarmierte daraufhin die Rettungskräfte. Die Feuerwehr öffnete den Container und konnte das Feuer im Inneren rasch löschen. Bislang liegen noch keine Hinweise auf die Verursacher vor. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt nun in diesem Fall. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (gj)

Aichwald (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Ein bislang Unbekannter hat sich in der Zeit von Freitag bis Sonntag gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Schurwaldstraße in Aichelberg verschafft. Der Einbrecher hebelte zwischen 10.30 Uhr und 18.40 Uhr eine Zugangstür auf und durchwühlte sämtliche Zimmer auf der Suche nach Diebesgut. Was gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Dettingen/Teck (ES): Arbeiter verletzt

Ein Arbeitsunfall hat sich am Sonntagnachmittag in einem Fertigungsbetrieb in der Dieselstraße ereignet. Dort hatte sich kurz vor 16.30 Uhr ein 32-Jähriger bei Verpackungsarbeiten mit einem Cuttermesser versehentlich selbst eine Schnittverletzung am Bein zugefügt. Nach der Versorgung durch einen Ersthelfer wurde der Mann durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (gj)

Filderstadt (ES): Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall

Für einen kilometerlangen Rückstau hat ein Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der B 27 in Richtung Stuttgart am Montagmorgen gesorgt. Gegen 6.30 Uhr krachte ein 58 Jahre alter Mann mit einem Mercedes Vito kurz vor Plattenhardt ins Heck eines Audi, dessen 20-jährige Lenkerin verkehrsbedingt abgebremst hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf einen Seat geschoben, der wiederum mit einem davor befindlichen VW kollidierte. Der Sachschaden an den vier Autos dürfte sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf circa 40.000 Euro belaufen. Der Mercedes sowie der Audi mussten zudem abgeschleppt werden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (mr)

Esslingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohngebäude in der Goethestraße in Berkheim ist am Wochenende eingebrochen worden. Der Täter drang in der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, neun Uhr, gewaltsam in das Haus ein und durchsuchte Schränke sowie Schubladen nach Stehlenswertem. Ob vom Kriminellen etwas entwendet wurde, steht abschließend noch nicht fest. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (mr)

Tübingen (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Spemannstraße ist ein Unbekannter in der Zeit von Samstag, 18.10 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Einbrecher über eine Balkontüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude in dem er in der Folge in den Zimmern die Schränke und Schubladen durchsuchte. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell