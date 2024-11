Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeitungszustellerin flüchtet nach Unfall

Weimar (ots)

Am frühen Montagmorgen befuhr eine Zeitungszustellerin mit ihrem Opel die Ortslage Legefeld. Beim Wenden stieß sie rückwärts gegen das Haustor einer 87-Jährigen. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, sprach noch mit der Fahrerin. Diese verließ allerdings die Unfallstelle, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Gegen Mittag meldete sich die Unfallverursacherin, eine 63- jährige Weimarerin, telefonisch bei der Polizei und meldete den Unfall. Der dazugehörige Pkw wurde in Augenschein genommen. An diesem konnte kein Unfallschaden festgestellt werden. Lediglich am Haustor entstand geringer Sachschaden. Nichtsdestotrotz erwartet die Frau eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

