Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: iPhone-Kauf mit Falschgeld und Schreckschusswaffe

Hemer (ots)

Mit Falschgeld und einer Schreckschusswaffe in der Tasche wollte eine 26-jährige Frau am Mittwochabend ein iPhone 15 bezahlen. Ein 35-Jähriger hatte das Gerät auf einer Online-Plattform angeboten. Eine 26-jährige Hagenerin meldete Interesse an. Die beiden verabredeten ein Treffen in Hemer. Bei der Übergabe des Kaufpreises in Bar bemerkte der Verkäufer, dass ihm die Frau Falschgeld überreichte. Als er sie zur Rede stellte, erklärte die Frau, dass sie eine Schreckschusswaffe bei sich habe. Sie zeigte diese nicht vor. Das beeindruckte den Verkäufer wenig. Er rief die Polizei. Die stellte das Falschgeld und die PTB-Waffe sicher. Die Hattingerin bekam Anzeigen wegen Inverkehrbringens von Falschgeld, Nötigung und Warenbetrugs.

Einer 69-jährigen Frau wurde am Mittwoch auf dem Wochenmarkt die Geldbörse gestohlen. Nach ihren eigenen Angaben steckte das Portemonnaie in der geschlossenen Handtasche. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell