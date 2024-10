Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Räuberischer Diebstahl und Containerbrand

Lüdenscheid (ots)

Zeugensuche nach räuberischem Diebstahl

Dienstagvormittag wurde die Polizei um 11:15 Uhr zu einem Verbrauchermarkt an der Wilhelmstraße gerufen, da ein Ladendetektiv mit einem Dieb in Konflikt geriet. Ein den anwesenden Zeugen bekannter Lüdenscheider steckte mehrere Powerbanks in seine Tasche und wollte aus dem Laden gehen, als der Ladendetektiv ihn ansprach. Er wurde jedoch weggestoßen und der Lüdenscheider lief davon, gegen ihn wird nun ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdenscheid zu melden.

Containerbrand

Dienstagabend wurde gegen 23:30 Uhr ein brennender Papiercontainer am Geschwister-Scholl-Gymnasium festgestellt, die Feuerwehr löschte den Brand. Hinweise zur Verursachung nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen. (lubo)

