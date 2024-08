Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall 1. Ergänzungsmeldung

Schleiz (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. Am heutigen Freitagmittag, 12:30 Uhr, wechselte eine 22-jährige österreichische Fahrzeugführerin auf der Autobahn 9, kurz vor der AS Schleiz in Richtung München, vom mittleren auf den linken Fahrstreifen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein nachfolgender 54-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw BMW leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, um eine Kollision zu verhindern. Hinter dem BMW folgte ein 47-jähriger Kradfahrer eines Krad Kawasaki. Dieser fuhr auf den BMW auf, kam zu Fall und verklemmte sich unter dem Kleintransporter Ford. Alle Fahrzeuge kamen in der weiteren Folge auf der Fahrbahn zum Stehen. Ersthelfer befreiten den Kradfahrer unter dem Kleintransporter und übergaben diesen an den Rettungsdienst. Der Kradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Die Unfallverursacherin wurden durch den Unfall leicht verletzt und ambulant vor Ort versorgt. Die Richtungsfahrbahn München war für Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für fast zwei Stunden voll gesperrt. Es kam zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen sowohl auf der Autobahn als auch den Umleitungsstrecken durch die Ortslage Schleiz aufgrund der Verkehrsableitung an der AS Dittersdorf. Auf der Autobahn bildete sich ein bis zum 7 km langer Rückstau im freitäglichen Reiseverkehr. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 30.000,- Euro.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell