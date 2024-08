Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Tag der offenen Tür der Autobahnpolizei Thüringen

Schleifreisen (ots)

Die Autobahnpolizei Thüringen lädt am 07. September 2024 zum Tag der offenen Tür am Standort Schleifreisen ein. Von 10 bis 17 Uhr stehen die Türen der Liegenschaft am Hermsdorfer Kreuz für alle Besucher offen. Es erwartet Sie unter anderem die Präsentation der Dienststelle, der Streifenwagen und Motorräder, eine Technikschau der Technischen Verkehrsüberwachung und Kontrollgruppe, sowie Einstellungsberatung und ein Kinderprogramm. Kleine Überraschungen lassen vor Ort auf sich warten. Außerdem wird die Autobahn GmbH des Bundes mit eigener Technik anwesend sein. Speisen und Getränke können gegen Aufpreis erworben werden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

