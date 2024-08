Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw-Anhänger mit Lithiumbatterien auf der A 4 ausgebrannt

Gera (ots)

Am Dienstagmorgen kurz nach 03:00 Uhr erhielt die Autobahnpolizei die Meldung über einen brennenden Lkw auf der A4 Richtung Dresden Höhe der Anschlussstelle Kreuz Gera. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich der Brand bestätigt. Der Fahrer des Lkws aus dem Havelland-Kreis konnte den brennenden Anhänger auf dem Standstreifen noch vom Lkw abkoppeln. Beladen war der Anhänger mit verschiedenen Artikeln, darunter auch eine unbekannte Anzahl von Lithiumbatterien. Die eintreffende Berufsfeuerwehr Gera konnte noch Teile der Ladung entnehmen. Der Anhänger wurde durch den Brand stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50000 Euro. Die Hauptfahrbahn in Richtung Dresden ist auf Grund der Lösch- und Bergungsarbeiten aktuell noch vollgesperrt. Der Verkehr wird an der Gefahrenstelle über die Nebenfahrbahn am Kreuz Gera vorbeigeleitet. Zu größeren Stauerscheinungen kommt es nicht. Der Fahrer blieb unverletzt. Grund für den Brand ist nach ersten Erkenntnissen ein Defekt an der Bremsanlage.

