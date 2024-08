Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Verkehrsunfall am Stauende

Schleifreisen (ots)

Am 05.08.2024, um 18:18 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Dresden ein schwerer Auffahrunfall. Aufgrund eines vorausgegangen Verkehrsunfalls im Bereich Jena staute sich der Verkehr bis hinter die Anschlussstelle Bucha. Dieses Stauende übersah ein 62 jähriger polnischer LKW-Fahrer und fuhr ungebremst auf einen stehenden Sattelzug auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter nach vorn auf einen weiteren stehenden LKW geschoben. Durch den ersten Aufprall wurde das Führerhaus des auffahrenden LKW massiv beschädigt. Der Fahrer konnte erst nach aufwändigen und langwierigen Bergungsmaßnahmen aus dem Fahrzeug befreit werden. Er erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber ind die Uniklinik Jena geflogen. Der Fahrer des stehenden LKW verletzte sich bei dem Aufprall schwer und kam ebenfalls in eine Klinik. Die Unfallaufnahme bedurfte einer zeitweisen Vollsperrung der Autobahn in Richtung Dresden. Die Bergungsmaßnahmen dauerten mehrere Stunden an. Zur Unfallursachenermittlung wurde durch die Staatsanwaltschaft Gera ein Gutachter hinzugezogen.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell