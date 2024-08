Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Verkehrsunfall auf der A4

Schleifreisen (ots)

Am Samstag gegen 11:35 Uhr ereignete sich auf der A4 Richtung Frankfurt/Main zwischen den Anschlussstellen Sättelstädt und Eisenach-Ost ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 20-j. BMW-Fahrerin aus dem Saale-Orla-Kreis fuhr auf dem mittleren Fahrstreifen und kollidierte mit einem 80-j. Mercedes-Fahrer aus Berlin, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Nach der Kollision geriet die BMW-Fahrerin ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Die junge Fahrerin erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die 78-j. Beifahrerin im Mercedes wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Weiter wurde die angrenzende Böschung beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 41000 Euro. Die A4 musste für ca. 3 Stunden in Richtung Frankfurt/Main gesperrt werden. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr auf 3 km Länge. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

