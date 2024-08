Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zwei Tote bei Auffahrunfall auf A 4 - Polizei sucht Zeugen

Nohra (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der A 4 bei Nohra. Ein mit zwei Arbeitern aus Sachsen im Altern von 39 und 48 Jahren besetzter weißer Minivan fuhr kurz vor 21 Uhr nahe der Anschlussstelle Nohra in Richtung Dresden vermutlich ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Lkw auf. Dabei schob sich der Pkw unter den Sattelauflieger, wodurch beide Insassen im Auto eingeklemmt wurden und noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlagen. Der 65-jähige polnische Lkw-Fahrer blieb unterletzt. Die Autobahn war für die Bergungs- und Aufräumarbeiten zwei Stunden in Richtung Dresden gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von 50.000 EUR

