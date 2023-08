POL-PDWIL: Unfall mit umgekippten Anhänger

Birresborn (ots) - Am 30.08.2023 gegen 12:00 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen die Straße in der Kehrt in Birresborn, als plötzlich im Bereich einer dortigen Baustelle ein kleinerer Balken eines Daches sich löste und auf die Fahrbahn fiel. Der Balken kollidierte mit dem Fahrzeug und beschädigte dieses glücklicherweise nur leicht. Es wurde niemand verletzt. Eine Dachdeckerfirma war aktuell mit Arbeiten vor Ort beschäftigt. Rückfragen bitte ...

