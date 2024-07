Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zeugenaufruf nach schwerem Motorradunfall auf der Autobahn 73

Suhl (ots)

Am heutigen Freitagabend gegen 19:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 73 in Fahrtrichtung Dreieck Suhl zwischen den Anschlussstellen Suhl-Friedberg und Suhl-Zentrum ein schwerer Motorradunfall. Ersthelfer entdeckten einen verunglückten Motorradfahrer am rechten Fahrbahnrand der Autobahn. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam der Motorradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er in den Straßengraben stürzte. Der 42-jährige Motorradfahrer aus Bayern erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Unfallsachverständiger eingeschaltet. Da die Beteiligung eines weiteren Fahrzeuges nicht ausgeschlossen werden kann, werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, gebeten, sich bei der Autobahnpolizeiinspektion Thüringen unter der Telefonnummer 036601 - 700 zu melden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell