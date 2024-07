Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Motorradfahrer erliegt seinen Verletzungen nach schwerem Verkehrsunfall

A38 Höhe Großwechsungen (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A38 in Fahrtrichtung Leipzig. Zwischen den Anschlussstellen Großwechsungen und Nordhausen-West kam es zur Kollision eines Kleintransporters mit einem Motorrad. Der 43-jährige Motorradfahrer fuhr hinter einem Kleintransporter auf dem rechten Fahrstreifen. Er beabsichtigte diesen zu überholen. Als er sich auf seitlicher Höhe des Transporters befand, scherte dieser ebenfalls zum Überholvorgang nach links aus. Dabei kam es zur seitlichen Kollision beider Verkehrsteilnehmer. In der weiteren Folge kam der Motorradfahrer nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Dadurch kam er zu Fall. Der 43-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Dort kämpfte er bis zuletzt um sein Leben. Jedoch erlag er seinen Verletzungen am heutigen Tag. Der 30-jährige Fahrzeugführer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Die Richtungsfahrbahn Leipzig musste aufgrund der umfangreichen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. fünf Stunden voll gesperrt werden.

Zur Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Unfallgutachter einer technischen Prüfstelle hinzugezogen.

Die aktuelle Sachschadenshöhe wird 4500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell