Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: umgekippter Bierlaster sorgt für Sperrung der Anschlussstelle Erfurt-Nord

A71 Höhe Erfurt-Nord

Gestern Abend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Erfurt-Nord der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt. Der 45-jährige rumänische Fahrer eines Tanklasters kam im Kurvenbereich der Auffahrt nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die Schutzleitplanke und kippte in der weiteren Folge auf die linke Fahrzeugseite. Dabei wurde der Fahrer in seiner Zugmaschine eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er mittels Rettungswagen schwerverletzt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der Tankaufbau des Aufliegers wurde bei dem Verkehrsunfall ebenfalls beschädigt, sodass Flüssigkeit aus dem Tank auslief. Bei der Ladung handelte es sich um 26.900 Liter Bier eines deutschen Unternehmens. Wie viel davon ins Erdreich gelaufen ist, kann derzeit nicht bestimmt werden. Schon bei der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Beamten Atemalkoholgeruch beim Fahrer feststellen. Nach aktuellen Erkenntnissen kann auch Blutalkohol bestätigt werden. Ein konkreter Wert liegt jedoch noch nicht vor.

Aufgrund der umfangreichen Bergungsmaßnahmen ist die Anschlussstelle Erfurt-Nord seit gestern Abend gesperrt. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert.

