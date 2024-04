Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: LKA Rheinland-Pfalz gibt Tipps für sicheres Motorradfahren

Polizei RLP bei "Anlassen" am Nürburgring

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

1.818 Personen sind im vergangenen Jahr auf rheinland-pfälzischen Straßen mit ihrem Motorrad verunglückt. 513 Personen wurden dabei schwer verletzt, 38 Personen starben.

Mit Tipps zur Technik, Ausstattung und zum richtigen Fahrverhalten will das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) dazu beitragen, dass diese Zahlen sinken:

- Überprüfen Sie regelmäßig die Bremsen, Beleuchtung und Bereifung mit dem vorgeschriebenen Luftdruck - vor allem zu Beginn der Saison. - Schützen Sie sich mit geeigneter Motorradschutzbekleidung. Dazu gehören ein Motorradhelm, eine Leder- oder Textilkombination, Motorradhandschuhe und Stiefel. - Zusätzlich vermindern Protektoren das Verletzungsrisiko bei Stürzen. - Nutzen Sie auffällige Reflektoren oder Warnwesten, damit Sie besser im Straßenverkehr gesehen werden.

Überhöhte Geschwindigkeit, zu geringer Abstand oder Fehler beim Überholen und Abbiegen sind die Ursachen für viele Unfälle von Motorradfahrenden. Auch Unerfahrenheit und Selbstüberschätzung spielt oft eine Rolle. Damit die Motorradsaison möglichst unfallfrei abläuft, hat das LKA außerdem folgende Tipps und Hinweise:

- Fahren Sie immer mit Licht und seien Sie stets bremsbereit. - Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an. - Schneiden Sie keine Kurven. - Fahren Sie bei nasser oder verschmutzter Fahrbahn besonders vorsichtig. - Halten Sie bei Ausfahrten in der Gruppe genügend Abstand, fahren Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander.

Bikerinnen und Bikern sollten sich auf den ersten Kilometern nach jedem Neustart unbedingt "warm" fahren. Das gilt erst Recht zu Beginn der Saison. Nach längeren Fahrpausen sollte man ein Motorradsicherheitstraining machen.

Die Polizei Rheinland-Pfalz bei "Anlassen" auf dem Nürburgring:

Zum Thema Motorradsicherheit informiert die Polizei Rheinland-Pfalz auch am Sonntag, 28. April, auf dem Nürburgring in der Eifel. Dann steht auf der berühmten Rennstrecke nämlich "Anlassen" auf dem Programm - ein traditioneller Auftakt in die Biker-Saison mit ökumenischem Motorrad-Gottesdienst und einer gemeinsamen Rundfahrt über die legendäre Nordschleife. Am Informationsstand des LKA dürfen Besucher auf einem Motorradsimulator ihr fahrerisches Können und ihre Reaktionsfähigkeit unter Beweis stellen. Zudem können Polizeimotorräder der Polizei Rheinland-Pfalz sowie Motorräder der Polizeikollegen aus Luxemburg, Belgien und den Niederlanden besichtigt werden. An einem sichergestellten, getunten Motorrad werden vorgenommene Manipulationen demonstriert und erklärt, was dem rechtlichen Rahmen entspricht beziehungsweise darüber hinaus geht. Außerdem führt die Motorradstaffel der Polizei Rheinland-Pfalz praktisch sicheres Motorradfahren vor.

Mehr Infos zu "Anlassen" finden Sie hier: https://nuerburgring.de/events/categories/motorcycle/anlassen.

Weitere Informationen zum Thema "Motorradsicherheit" finden sich hier: https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/praevention/verkehrspraevention/zweiradsicherheit

Original-Content von: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell