Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sattelzug fährt ungebremst auf Schilderwagen auf

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

A71 Höhe Dreieck Suhl (ots)

Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt, am Dreieck Suhl. Grund dafür ist ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 65-jährige Fahrer eines Sattelzuges ungebremst auf einen Schilderwagen auf. Dieser stand zur Baustellenabsicherung auf dem rechten Fahrstreifen. Durch den Aufprall wurde der Lkw mit Schilderwagen über die Fahrbahn geschoben und kam quer über beide Fahrstreifen zum Stehen. Dabei wurde der 50-jährige Fahrer des Schilderwagens in seinem Führerhaus eingeklemmt.

Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur medizinischen Versorgung der Unfallbeteiligten war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Erstmaßnahmen wurden beide Richtungsfahrbahnen voll gesperrt, da einige Rettungskräfte den Unfallort über die Gegenfahrbahn erreichten. Somit war die Richtungsfahrbahn Sangerhausen für ca. 45min gesperrt. Die Vollsperrung Richtung Schweinfurt bleibt weiterhin bestehen. Für die Bergung der Fahrzeuge wird ein Kran benötigt.

Die Sachschadenshöhe beläuft sich schätzungsweise auf 215.000 Euro.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell