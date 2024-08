Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Gefährlicher Leichtsinn

Schleifreisen (ots)

Eine Streife der Autobahnpolizei war am 11.08.2024 gegen 01:45 Uhr auf dem Weg zur APS Süd in Zella-Mehlis, als sie eine durchaus ungewöhnliche Feststellung machte. Ein Radlader, auf dessen Schaufel eine Bank stand, auf der wiederrum drei Personen saßen, befuhr das Gelände des Mc Donalds in der Industriestraße und beabsichtigte augenscheinlich den dortigen Mc Drive zu nutzen. Das auffällige Gefährt wurde gestoppt und kontrolliert. Dabei stellte sich schnell heraus, dass der nicht ungefährliche Übermut der Personen auf dem Radlader im Alkohol begründet war. Der 40-jährige deutsche Fahrer wies stolze 1,24 Promille auf, was ihn zum Führen von Kraftfahrzeugen untauglich machte. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Eine Blutprobe wurde dem Fahrer entnommen. Seinen Führerschein musste er abgeben. Der Radlader, der dem Fahrer gehörte, wurde in der Folge auf einem naheliegenden Gelände abgestellt. Dass die mitfahrenden Personen unbeschadet aus diesem Leichtsinn herausgekommen sind, ist auschließlich dem Zufall geschuldet.

