POL-OG: Kehl - Kurve geschnitten

Kehl (ots)

Am Mittwochabend gegen 19 Uhr wollte ein 26-jähriger Renault-Fahrer an der Einmündung von der Kirchenfeldstraße nach links in Richtung Korker Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang soll er offenbar die Kurve im Linksverlauf geschnitten haben. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einer auf der bevorrechtigten Korker Straße in Richtung Ortsmitte fahrenden 45-jährigen VW-Fahrerin. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Kehl konnte bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,4 Promille weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Beide Fahrzeuge waren nach dem Aufprall noch fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Der insgesamt entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

