Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Kontrolliert

Zell am Harmersbach (ots)

Ein wiederkehrendes Szenario: Zahlreiche Kleintransporter fahren durch die Wohngebiete auf der Jagd nach "wertvoller" Beute. Die überwiegend ortsfremden Sammler suchen meist alles, was sich irgendwie zu Geld machen lässt - Metalle, Batterien, Elektrogeräte, aber auch Möbel und Flohmarktartikel. Dabei herrscht ein großes Aufkommen in den örtlichen Straßen und wer zuerst kommt, hat die größte Auswahl. Zurück bleiben oftmals verärgerte Anwohner, auseinandergerissene Haufen ehemals sorgfältig gestapelter Gegenstände, illegale Müllentsorgungen in Waldgebieten und gelegentlich auch der Schwund von Eigentum, welches nicht zur Abholung bereitgestellt war. Die Rede ist von Sperrmüll. Pünktlich vor dem angekündigten Abfuhrtermin sind die Gerümpel-Jäger unterwegs. Dabei ist grundsätzlich die Durchsuchung und Wegnahme von abholbereitem Sperrmüll nach dem Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz untersagt. Lediglich die Wegnahme einzelner Gegenstände durch Privatpersonen zum Eigengebrauch ist zulässig.

Beamte des Polizeireviers Haslach haben sich der Sache nun angenommen und zu Wochenbeginn eine entsprechende Kontrollaktion durchgeführt. Anlässlich des Sperrmüll-Abfuhrtermins in Zell am Harmersbach wurden zwei Tage lang Sperrmüllsammler im Stadtgebiet kontrolliert. Nach der Feststellung des jeweiligen Sachverhaltes wurden Platzverweise für den Zeitraum bis 4. April 2024 und das Stadtgebiet ausgesprochen. Insgesamt wurden 12 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Weitere Kontrollen im Laufe des Jahres im Revierbereich Haslach sind bereits geplant. /hg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell