POL-OG: Offenburg, A5 - Kontrolle mit Folgen

Offenburg (ots) - Gleich wegen mehrerer Straftaten muss sich ein polizeibekannter 39-jähriger Mann verantworten. Bereits um 1 Uhr am Mittwochmorgen entwendete er ein abgeschlossenes Fahrrad in der Rheinstraße. Kurz nach dem Diebstahl konnte der 39-Jähjrige in der Offenburger Straße von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Lahr angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nachdem er von der Polizei ...

mehr