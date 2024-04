Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unerlaubte E-Scooter-Fahrt

Baden-Baden (ots)

Den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden gelang es am Mittwochabend gegen 23:45 Uhr einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Lange Straße festzustellen, der keinen aktuellen Versicherungsschutz für sein Gefährt vorweisen konnte. Weiterhin befand sich der Mann in keinem verkehrstüchtigen Zustand. Ein positiv verlaufener Drogentest bestätigte die Annahme, dass er unter der Wirkung eines berauschenden Mittels am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen hat. Ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen bezüglich einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

/ng

