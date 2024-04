Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Gernsbach (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Mittwochabend zu etwa 12.000 Euro Sachschaden geführt. Kurz vor 22 Uhr fuhr ein 39-jähriger Smart-Fahrer auf der Obertsroter Landstraße und wollte an der Einmündung auf die B462 in Fahrtrichtung Gaggenau auffahren. Offenbar infolge des Konsums von Betäubungsmitteln übersah der Smart-Lenker eine auf der Vorfahrtsberechtigten B462 von rechts ordnungsgemäß herannahende 33-jährige Mercedes-Fahrerin. Trotz eingeleitetem Bremsmanöver kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Führerschein des 39-Jährigen wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme nach positivem Drogentest angeordnet. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Den Mann erwartet eine Strafanzeige.

