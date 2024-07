Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Brilon (ots)

Im Zeitraum vom 01.06.2024, 12:00 Uhr bis zum 04.07.2024, 17:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Thursoer Straße gewaltsam einzudringen. Dies blieb jedoch erfolglos. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei in Brilon unter 02961 90200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell