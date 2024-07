POL-HSK: Verkehrsdienst zieht Lkw aus dem Verkehr / Bußgelder drohen

Hochsauerlandkreis (ots) - In Arnsberg kam es auf der Schillerstraße zu einem Einbruchversuch in eine Wohnung. Bislang unbekannte Täter versuchten, gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus einzudringen. Es ist davon auszugehen, dass die Tat bereits am Montag, 24.06.2024 gegen 15:30 Uhr verübt worden ist. Der oder die unbekannten Täter ließen höchstwahrscheinlich durch das Ertönen einer ...

