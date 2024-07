Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots)

In Arnsberg kam es auf der Schillerstraße zu einem Einbruchversuch in eine Wohnung. Bislang unbekannte Täter versuchten, gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus einzudringen. Es ist davon auszugehen, dass die Tat bereits am Montag, 24.06.2024 gegen 15:30 Uhr verübt worden ist. Der oder die unbekannten Täter ließen höchstwahrscheinlich durch das Ertönen einer Alarmanlage von ihrem weiteren Vorhaben ab. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen. In Sundern kam es in zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und Montag, 05:30 Uhr zu zwei Firmeneinbrüchen auf der Hans-Martin-Schleyer-Straße. Bislang unbekannte Täter drangen jeweils gewaltsam ins Gebäudeinnere ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 entgegen. Das Fachkommissariat für Einbruchdelikte hat die Ermittlungen in diesen Fällen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell