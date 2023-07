Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streife ertappt nächtlichen Kiosk-Einbrecher auf frischer Tat

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Auf frischer Tat ertappte eine Streife des Polizeireviers Mitte in der vergangenen Nacht einen Kiosk-Einbrecher in der Kasseler Innenstadt und nahm den 35 Jahre alten Mann fest. Die Polizisten waren auf einer Streifenfahrt gegen 2:20 Uhr in der Mauerstraße auf die verdächtige Gestalt aufmerksam geworden, die in dem geschlossenen und unbeleuchteten Laden hinter dem Verkaufstresen stand. Kurz danach entdeckte die Streife die eingeschlagene Scheibe an der Eingangstür, woraufhin die Beamten den Kiosk umstellten. Als der Täter die Polizisten erblickte, flüchtete er schlagartig in den hinteren Bereich des Geschäfts, wo er versuchte, sich in der Toilette zu verstecken. Allerdings vergeblich, denn dort spürten die Beamten den Einbrecher schnell auf. Nachdem für den 35-Jährigen die Handschellen geklickt hatten, fand die Streife bei ihm aus dem Kiosk stammendes Bargeld und stellte es sicher. Der Festgenommene aus Kassel, der bereits hinreichend polizeibekannt ist, zeigte sich sichtlich überrascht, dass er unmittelbar nach dem Einschlagen der Scheibe und dem Einstieg in den Laden dingfest gemacht wurde. Für die polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten den 35-Jährigen auf das Revier. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell