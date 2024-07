Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kennzeichendiebstahl

Verdächtiges Fahrzeug gesichtet

Eslohe (ots)

Am Montag kam es in Eslohe im Braukweg zu einem Kennzeichendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr von einem dort abgestellten Lieferwagen ein Kurzzeitkennzeichen. Kurz vor Mitternacht wurde der Polizei erneut ein versuchter Kennzeichendiebstahl in der Schultheißstraße gemeldet. Zeugen beobachteten eine dunkel gekleidete Person, welche sich an einem Fahrzeug auf einem Privatgelände zu schaffen machte. Der Täter wurde offensichtlich gestört und flüchtete in Richtung Schulzentrum. Es entstand Sachschaden. Der Kriminalpolizei liegen Hinweise auf ein verdächtiges Fahrzeug vor. Hier soll es sich um einen grauen BMW älteren Baujahres handeln. Der Pkw mit drei jüngeren Insassen wurde zur Tatzeit möglicherweise im Bereich Eslohe ohne amtliche Kennzeichen und mit höherer Geschwindigkeit bewegt. Es ist nicht auszuschließen, dass das Fahrzeug bis zu einer Tankstelle nach Bremke bewegt worden ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesen Fällen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

