Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Arnsberg (ots)

Am Dienstag kam es auf einem Behördenparkplatz am Hüttengraben in Arnsberg-Hüsten um 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein minderjähriger Pedelecfahrer befuhr den Parkplatz im Bereich der Ein- und Ausfahrt, als ihm ein schwarzer Mercedes entgegenkam. Nach bisherigem Kenntnisstand kam der PKW dem Pedelec sehr nah, sodass dieser ausweichen musste und in Folge dessen zu Fall kam. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin vom Unfallort. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um eine schwarze Mercedes Limousine älteren Baujahrs handeln, bei dem keine Kennzeichen angebracht waren. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 90200 in Verbindung zu setzen.

