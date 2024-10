Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dreister Diebstahl

Balve (ots)

Dienstagabend wurde die Polizei gegen 18:30 Uhr zu einem Laden an der Bogenstraße gerufen. Wenige Minuten zuvor kam ein Mann in den Laden und erkundigte sich nach mehreren Produkten. Die Anruferin holte extra dafür Gegenstände aus einem Lagerraum, in der Zeit griff der "Kunde" in die Kasse und entwendete einen dreistelligen Betrag. Es handelt sich hierbei um einen etwa 185cm großen Mann zwischen 25 und 30 Jahren mit dunkelblonden Haaren, beiger Jacke und dunkler Hose. (lubo)

