POL-MK: Einladung zum Pressetermin: Verkehrssicherheitsaktion an einer Grundschule

Menden (ots) - Am Montagmorgen wurde gegen 6 Uhr festgestellt, dass unbekannte Täter über Nacht an der Hintertür einer Fastfoodfiliale gehebelt haben. Die Tat ereignete sich an der Carl-Benz-Straße, die Polizei bittet um Hinweise. Die Tür hielt den Bemühungen der Unbekannten stand. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

