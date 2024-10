Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher aktiv

Menden (ots)

Am Montagmorgen wurde gegen 6 Uhr festgestellt, dass unbekannte Täter über Nacht an der Hintertür einer Fastfoodfiliale gehebelt haben. Die Tat ereignete sich an der Carl-Benz-Straße, die Polizei bittet um Hinweise. Die Tür hielt den Bemühungen der Unbekannten stand. (lubo)

