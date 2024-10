POL-MK: Fahrraddiebe

Werdohl (ots) - Nachdem die Polizei in der Nacht auf Sonntag gegen 01:50 Uhr wegen eines Verkehrsunfalls zur Hauptstraße gerufen wurde, werden Zeugen gesucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr über die B229 in Richtung Lüdenscheid und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle mit seinem Fahrzeug, er kollidierte mit einer entgegenkommenden Verkehrsteilnehmerin (33 Jahre aus Werdohl). Das Auto eines dahinter befindlichen Autofahrers (27 Jahre aus Werdohl) wurde ...

