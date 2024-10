Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfall

Werdohl (ots)

Nachdem die Polizei in der Nacht auf Sonntag gegen 01:50 Uhr wegen eines Verkehrsunfalls zur Hauptstraße gerufen wurde, werden Zeugen gesucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr über die B229 in Richtung Lüdenscheid und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle mit seinem Fahrzeug, er kollidierte mit einer entgegenkommenden Verkehrsteilnehmerin (33 Jahre aus Werdohl). Das Auto eines dahinter befindlichen Autofahrers (27 Jahre aus Werdohl) wurde durch die Fahrzeugteile auf der Fahrbahn beschädigt, die Werdohlerin musste ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher selbst entfernte sich zu Fuß von der Örtlichkeit und wird als männlich, 25 Jahre alt, dunkel gekleidet und südländisch aussehend beschrieben. Er soll dunkle kurze Haare und einen dunklen kurzen Bart getragen haben. Die Polizei sucht insbesondere nach einer namentlich nicht bekannten Zeugin, die vor Ort angab, von dem Unbekannten zuvor überholt worden zu sein. Die Ermittlungen zum Unfallfahrer dauern an. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro. (lubo)

