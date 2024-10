Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrräder gestohlen - Wo werden sie möglicherweise zum Verkauf angeboten?

Lüdenscheid (ots)

Anfang September sind diese Fahrräder aus einer Garage an der Weißenburger Straße verschwunden. Es handelt sich um ein KTM-Pedelec und ein Wheeler Mountainbike.

Garagen oder Keller sind keineswegs sichere Aufbewahrungsorte für hochwertige Gegenstände. Wer sein Fahrrad behalten möchte, sollte es auch im Keller fest anschließen. Rein rechnerisch verschwindet im Märkischen Kreis jeden Tag ein Drahtesel.

Viele dürften anschließend in Online-Börsen wieder auftauchen. Bestohlene Pedelec-Fahrer entdecken dort immer wieder ihre gestohlenen Gefährte. Wer ein gebrauchtes Bike kaufen will, dem empfiehlt die Polizei, sich unbedingt Rechnungen zeigen zu lassen. Passen der eigentliche Wert eines Pedelecs und der offerierte Kaufpreis nicht zusammen, ist Misstrauen angesagt. Kauft der Interressent dennoch und das Rad stellt sich als Hehlerware heraus, muss er dem ursprünglichen Eigentümer das Rad zurückgeben. Das Geld ist dann in der Regel futsch. Wer eines dieser abgebildeten Fahrräder angeboten bekommt, der sollte lieber nicht die Geldbörse zücken, sondern zum Handy greifen und die 110 wählen. (cris)

