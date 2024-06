POL-MFR: (650) Sprengstoffverdächtiger Gegenstand im Nürnberger Osten aufgefunden

Greding (ots) - Am heutigen Mittwochnachmittag (19.06.2024) ereignete sich auf der BAB 9 in Fahrtrichtung Berlin, zwischen den Anschlussstellen Greding und Hilpoltstein ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Eine 93-jährige Frau erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer eines Lkw befuhr gegen 13:45 Uhr die rechte Spur der A 9 in ...

