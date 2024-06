POL-MFR: (649) Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 9 - eine Frau tödlich verletzt

Nürnberg (ots) - Am Dienstagabend (18.06.2024) wurde eine Frau am Rande einer spontanen Fußballjubelfeier in der Nürnberger Innenstadt beleidigt und geschubst. Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens. Die 37-jährige Frau war mit ihrem 5-jährigen Sohn gegen 20:30 Uhr zu Fuß im Bereich des Plärrers unterwegs. Dort fand zu diesem Zeitpunkt eine spontane Jubelfeierfeier mit mehreren Hundert Teilnehmern im Zusammenhang ...

