POL-MFR: (647) Unfall zwischen Pkw und Traktor - Verkehrspolizei Nürnberg sucht Unfallzeugen

Erlangen (ots) - In der Nacht von Dienstag (18.06.2024) auf Mittwoch (19.06.2024) entwendeten Unbekannte einen Pkw in Erlangen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von 22:30 Uhr (Dienstag) bis 02:30 Uhr (Mittwoch) entwendeten Unbekannte einen in der Schönfeldstraße geparkten Opel Insignia (Farbe Weiß) mit dem amtlichen Kennzeichen ERH-AS 997. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um ...

