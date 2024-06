Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle, Verkehrsunfall mit Fahrrad sowie Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Aalen (ots)

Crailsheim: Fahrraddiebstahl

Zwischen Samstagnachmittag 14:20 Uhr und Montagabend 21:00 Uhr wurde aus einem Fahrradständer am Busbahnhof in der Worthingtonstraße ein hellblaues Fahrrad der Marke Ghost entwendet. Dieses war mittels eines Schlosses gesichert. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800, zu melden.

Gaildorf - Großaltdorf: Diebstahl aus Pkw

Am Freitag um 14 Uhr wurde aus einem Pkw der Marke Audi in der Hofäckerstraße von einem bislang unbekannten Täter ein Geldbeutel entwendet. Das Dach des Cabrios war geöffnet. In dem Geldbeutel befand sich neben etwas Bargeld, ausweisende Dokumente, eine Tankkarte sowie Bankkarten. Anschließend bezahlte der Täter an verschiedenen Automaten sowie eine Zahlung bei einem Restaurant einer Fastfood-Kette in Schwäbisch Hall. Hierbei wurden mehr als 100 Euro gezahlt. Das Polizeiposten in Gaildorf bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zu dem Vorfall.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit Fahrrad

Am Montag gegen 7:40 Uhr kam es auf der Straße Mettelmühle an der Kreuzung Stegwiesenstraße / Haller Straße zu einem Unfall. Hierbei fuhr eine 36-Jährige mit ihrem Pkw auf der Straße Mettelmühle und wollte nach rechts in die Hallerstraße abbiegen. An der Kreuzung kollidierte die Audi-Fahrerin mit kreuzenden Fahrradfahrer, welcher aus der Fahrrichtung Untersontheim kam. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Untermünkheim - Enslingen: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Montagabend um 20:15 Uhr stellte ein Firmenmitarbeiter im Panoramaweg Kreuzung Talstraße erneut Farbschmierereien an einer Tür im Eingangsbereich fest. Bereits am vergangenen Donnerstag oder Freitag wurde an einer weiteren Türe, in roter Farbe, Kennzeichnungen angebracht. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell