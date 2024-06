Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Widerstand - Fahrrad entwendet - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Fahrbahnwechsel

Ein 58-Jähriger fuhr am Montag gegen 21:25 Uhr mit seinem BMW, von der Stuttgarter Straße kommend, in Richtung Rombachtunnel. Als er auf Höhe des Einfädelungsstreifes den Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er einen neben ihm fahrenden LKW, welcher die B29 von Essingen in Richtung Rombachtunnel befuhr. Da der 38-jährige LKW-Fahrer den PKW im sogenannten toten Winkel nicht sah, kam es zur Kollision, bei der ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Verletzte wurde niemand.

Aalen: Fahrrad entwendet

Am Freitag wurde zwischen 8:30 Uhr und 11:15 Uhr ein Mountainbike der Marke Levo Men Comp im Wert von rund 4000 Euro auf dem Fahrradparkplatz einer Schule in der Galgenbergstraße entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Ellwangen/Rindelbach: Widerstand gegen Polizeibeamte

Ein 38-Jähriger rief am Dienstag mit seinem Verhalten die Beamten des Polizeireviers Ellwangen auf den Plan. Gegen 1:50 Uhr wurde in der Dankoltsweiler Straße ein Mann in einer psychischen Ausnahmesituation gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten verhielt er sich gegenüber der Streife aggressiv, sodass eine zweite Polizeistreife und ein Rettungswagen hinzugerufen werden musste. Anschließend gelang es den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Hiergegen wehrte er sich heftig und trat gegen die Beamten. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde er in eine Spezialklinik gebracht.

Neresheim: Versuchter Einbruch

Am frühen Dienstagmorgen gegen 4 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein Einbruch in ein Firmengebäude in der Straße Ins Reichertstal gemeldet. Durch die Polizei wurden daraufhin mehrere Streifenfahrzeuge sowie ein Hubschrauber nach Neresheim entsandt. Allerdings konnten vor Ort keine Einbrecher mehr angetroffen werden.

