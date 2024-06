POL-AA: RMK: Enkeltrickbetrug - Mehrere Unfallfluchten - Unfall im Begegnungsverkehr

Polizeipräsidium Aalen

Enkeltrickbetrug in Leutenbach: 82-jährige Frau um 20.000 Euro betrogen

Am Freitagmittag wurde eine 82-jährige Frau aus Leutenbach Opfer eines Enkeltrickbetrugs. Der Seniorin wurde am Telefon vorgespielt, ihre Enkelin habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und benötige nun dringend eine hohe Kautionssumme, um eine drohende Haftstrafe abzuwenden. Unter dem Druck dieser vermeintlichen Notlage hob die Frau insgesamt 20.000 Euro von ihrem Bankkonto ab. Die Geldübergabe erfolgte gegen 15:55 Uhr vor der Wohnanschrift der Geschädigten Im Hummerholz an einen unbekannten Mann. Nach Angaben der Geschädigten war der Abholer etwa 30 bis 40 Jahre alt, groß und schlank, mit kurzen blonden Haaren. Er trug eine helle Hose und ein helles T-Shirt. Nach Erhalt des Geldes entfernte sich der Täter in einem hellen Kleinwagen. Die Kriminalpolizei in Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 07361/5800 zu melden. Weitere Tipps zum Schutz vor Betrugsmaschen finden Sie hier: www.polizei-beratung.de.

Winnenden: Unfallflucht

Am Mittwoch, 29. Mai 2024, ereignete sich gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Wiesenstraße eine Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten Opel, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Winnenden bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07195/6940 zu melden.

Schorndorf-Buhlbronn: Unfallflucht

Am Sonntag, 2. Juni 2024, kam es gegen 14:00 Uhr auf der Strecke von Schornbach in Richtung Buhlbronn zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer geriet in der letzten Kurve vor Buhlbronn aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden, prallte dabei jedoch gegen die Leitplanke. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Golf handeln. Das Polizeirevier Schorndorf bitte Zeugen sich unter der Telefonnummer 07181/2040 zu melden.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Montagmorgen ereignete sich zwischen 08:50 und 09:15 Uhr auf dem Parkplatz am Schloss in der Johann-Philipp-Palm-Straße eine Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Seat und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizei Schorndorf bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07181/2040 zu melden.

Murrhardt: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Montagmorgen, gegen 07:35 Uhr, kam es auf der L1066 zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Schäferstraße und wollte nach links in die Gaildorfer Straße einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 65-jährigen Skoda-Fahrer, wodurch es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.

