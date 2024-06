Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallflucht - Automaten aufgebrochen - Diebstahl - Vandalismus - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Geldbörse entwendet

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2:40 Uhr teilte ein 25-Jähriger der Polizei mit, dass ihm seine Geldbörse entwendet worden sei. Der junge Mann gab an, dass er gegen 2:40 Uhr am Bahnhof unterwegs gewesen sei, als er plötzlich von einem Unbekannten von hinten angegangen und niedergedrückt worden sein soll. Der Unbekannte ließ den 25-Jährigen los, als dieser zu Boden stürzte. Anschließend soll der Unbekannte in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Erst zu diesem Zeitpunkt bemerkte der junge Mann, dass ihm bei dem Gerangel wohl seine Geldbörse entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Vandalismus in Gartenanlage

In einer Gartenanlage in der Ostpreußenstraße trieb im Zeitraum von Montag, 27.05., 0 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr, eine bislang unbekannte Personengruppe ihr Unwesen. Diese verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einer dortigen Gartenhütte, indem sie die Fensterscheiben einschlugen. Im Anschluss warfen sie mehrere Gegenstände aus der Hütte, welche hierdurch beschädigt wurden. Zuletzt betraten sie einen Werkzeugschuppen, konsumierten dort diverse Alkoholika und beschädigten weitere Gegenstände. Der Schaden beträgt etwa 800 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht mit einem Schaden in Höhe von rund 1000 Euro kam es am Samstag gegen 11:40 Uhr in der Hofherrnstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dort, vermutlich beim Ausparken, einen geparkten Ford. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Katalysator entwendete

Aus einem VW, welcher zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, in der Fahrbachstraße abgestellt war, wurde der Katalysator durch Unbekannte entwendet. Der Schaden liegt bei etwa 300 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: Handbremse vergessen

Am Samstag parkte ein 24-Jähriger seinen VW-Transporter am Fahrbahnrand in der Warthelandstraße. Da er das Fahrzeug nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert hatte, rollte der Transporter in der Folge gegen ein dortiges Garagentor. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Unterkochen: Automaten aufgebrochen

In einer Milchtankstelle in der Neu-Ziegelhütte hebelte am Freitag gegen 0 Uhr ein Unbekannter einen Milchautomaten sowie einen Wechselgeldautomaten im Verkaufsraum auf und entnahm die Geldkassette. Anschließend entfernte er sich über das Feld hinter dem Gebäude. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Auffahrunfall - Leicht verletzt

Am Freitag bemerkte gegen 13:45 Uhr eine 43-jährige VW-Fahrerin zu spät, dass eine 29-Jährige auf der Ulmer Straße ihren BMW abbremsen musste. Infolgedessen fuhr sie mit ihrem VW auf. Durch den Aufprall wurde ihr 37-Jähriger Beifahrer sowie eine 5-jährige Insassin des BMW leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.

Bopfingen: PKW beschädigt

Am Sonntag wurde zwischen 14 Uhr und 14:45 Uhr ein Alfa Romeo auf einem Discounter Parkplatz am Ipftreff beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Jagstzell: Gegen Baum geprallt

Am Freitag geriet ein 24-Jähriger mit seinem Daimler-Benz auf der Fahrt in Richtung Eichenrain alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte er gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Hierbei wurde der 24-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Mutlangen-Pfersbach: Unfallflucht

Ein Skoda wurde im Zeitraum von Samstag, 0:30 Uhr, bis Sonntag, 11:05 Uhr, im Kornblumenweg beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/35810.

Lorch: Vorfahrt missachtet

Eine 37-Jährige befuhr am Samstag, gegen 10 Uhr, mit ihrem Audi die Hirschstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße. An einer dortigen Einmündung missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts in Richtung Schwäbisch Gmünd fahrenden 85-jährigen Toyota-Fahrerin. Es kam zur Kollision bei der ein Schaden in Höhe von rund 7500 Euro entstand.

Aalen: Einbruch in Wohnhaus

Einbrecher verschafften sich am Freitag, zwischen 6:45 Uhr und 18:45 Uhr, über die Terrasse im Erdgeschoss Zutritt zu einem Wohnhaus in der Max-Reger-Straße. Im Gebäude wurden sämtliche Schränke geöffnet und teilweise durchwühlt. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Einbrecher Bargeld und Münzen in Höhe von mehreren tausend Euro. Am Gebäude entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Polizei bitten nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder den Einbrechern geben können, sich telefonisch unter 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

