Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Fahrzeugkontrolle - Autofahrer erfasst Pedelec-Lenker

Aalen (ots)

Aalen: Autofahrer erfasst Pedelec-Lenker

Am Sonntag gegen 14 Uhr befuhr ein 55-jähriger Pedelec-Lenker die L1080 von Dewangen in Richtung Essingen. An der Einfahrt vom Schultheißenhöfle kommend, fuhr ein 23-jähriger Lenker eines Suzuki in die L1080 ein, ohne auf die Vorfahrt des Radfahrers zu achten. Bei dem folgenden Zusammenstoß stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Böbingen: Unfallflucht

Am frühen Montagmorgen um 5.15 Uhr fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Fahrrad von Böbingen in Richtung Zimmern. In einem engen Kurvenbereich wurde er von einem dunklen SUV so knapp überholt, dass er stürzte. Der Fahrer des SUV fuhr ohne anzuhalten weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der SUV hatte vermutlich das Teilkennzeichen AA-X ?. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Ellwangen: Fahrzeugkontrolle

Am Samstag in der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr wurden in Ellwangen in der Veit-Hirschmann-Straße und auf der BAB 7 insgesamt 25 getunte Fahrzeug mithilfe eines Gutachters kontrolliert. Bei den Kontrollen wurden bei den technisch veränderten Fahrzeugen insgesamt 10 Verstöße festgestellt. Ein Fahrzeug musste sogar außer Betrieb gesetzt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell