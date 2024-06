Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Feuerwehreinsatz - Unfallflucht - Verletzter Polizeibeamter - Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Korb: Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Am Sonntagnachmittag rückten Feuerwehr und Rettungskräfte in den Tälesweg in Korb aus. Gegen 16:30 Uhr hatten Anwohner einen ausgelösten Rauchmelder und sichtbaren Rauch in einer Dachgeschosswohnung gemeldet. Vier Einsatzfahrzeuge und 25 Feuerwehrleute waren schnell vor Ort. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass nur eine Teekanne auf dem Herd vergessen worden war. Es blieb bei der Rauchentwicklung, Verletzte gab es keine.

Weinstadt-Beutelsbach: Unfallflucht

Am Montag ereignete sich in der Kellereistraße in Weinstadt-Beutelsbach eine Fahrerflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen 06:00 und 13:30 Uhr einen geparkten Fiat und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 zu wenden.

Murrhardt: Angriff auf Polizeibeamter nach Streit

Am Montagabend kam es in der Wilhelm-Soehnle-Straße in Murrhardt zu einem Polizeieinsatz wegen einer Ruhestörung. Gegen 22:25 Uhr eskalierte die Situation zwischen einem 47-jährigen und einem 58-jährigen Mann, woraufhin die Polizei einschreiten musste. Im Verlauf des Einsatzes wurde ein Polizeibeamter von dem 58-Jährigen angegriffen und leicht verletzt. Der Angreifer wurde in Gewahrsam genommen und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Welzheim: Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlug ein unbekannter Dieb die Scheibe eines in der Rudersberger Straße geparkten Subaru ein und entwendete Diebesgut in Höhe von ca. 200 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07181/2040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell