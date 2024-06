POL-MFR: (644) Die Polizei sucht Ehrenamtliche für die Sicherheitswacht

Wilhermsdorf (ots) - Am Montagabend (17.06.2024) rief in Wilhermsdorf (Lkrs. Fürth) ein Relegationsspiel um den Aufstieg in die Kreisklasse die Polizei auf den Plan. Nach Abpfiff soll es zu Beleidigungen und einer Bedrohung gegen den Schiedsrichter der Partie gekommen sein. In dem Relegationsspiel hatten sich in den Abendstunden die Mannschaften des TSC Neuendettelsau ...

mehr